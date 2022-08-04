eTalons від WOG - новий інноваційний сервіс для корпоративних клієнтів

Сервіс eTalons має низку інших переваг. Зокрема, за кілька кліків через Кабінет клієнта на сайті мережі АЗК WOG можна генерувати та оплачувати рахунки на купівлю пального. Розрахунок здійснюється за допомогою корпоративної банківської картки. Після оплати впродовж години пальне буде зараховано клієнту на його рахунок. Швидко та зручно.

Щоб генерувати QR-коди електронних талонів для заправки авто, потрібно завантажити на мобільний пристрій застосунок eTalons з магазину App Store або Play Market та зареєструватися в ньому.

Кабінет клієнта також дає можливість розподілити придбане пальне між водіями підприємства, за потреби коригуючи баланс того чи іншого водія, відстежувати споживання ними пального та залишки нафтопродуктів на своєму балансі.

Самі ж водії в застосунку eTalons зможуть генерувати QR-коди з актуальним на момент заправки літражем, а завдяки пуш-повідомленням знатимуть, коли та в якому об’ємі поповнено пальним баланс їхнього рахунку, зможуть відстежувати транзакції та залишки нафтопродуктів на рахунку.

Термін дії залишків придбаної партії пального можна відстежувати як у Кабінеті клієнта, так і в застосунку eTalons.

«Ми у WOG робимо акцент на інноваціях. Наші спеціалісти розробляють та пропонують клієнтам максимум зручних сервісів, щоб вони могли задовольнити свої потреби в найбільш зручний для них спосіб. Навіть війна не стала на заваді цьому процесу.

Сьогодні ми пропонуємо клієнтам сервіс eTalons, певні рішення якого є новітніми на ринку нафтопродуктів України. Він дозволяє максимально спростити процес покупки пального, управління його балансом та отоварення.

У портфелі компанії ще низка інноваційних проєктів, над якими працює команда. Ми поступово знайомитимемо клієнтів з ними», - підкреслив Олег Кушіль, директор Дирекції цифрової трансформації мережі АЗК WOG.

Кожен клієнт, який користуватиметься сервісом eTalons, також отримує персонального менеджера та технічний супровід при отриманні пального на АЗК.

Мережа WOG звертає увагу, щоб користуватися сервісом, крім встановлення застосунку eTalons, клієнтам потрібно обов’язково попередньо укласти письмовий договір покупки у найближчому регіональному представництві компанії. Сам застосунок eTalons слід завантажувати лише на App Store або Play Market. Використання електронних талонів можливе виключно при оплаті по безготівковому розрахунку.