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Естонський бізнесмен Ґіллар Тедер володіє ТРЦ в окупованому Криму і бере кредити у російських держбанків - ЗМІ

Київ • УНН

 • 25843 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Естонський підприємець Ґіллар Тедер, який володіє торговими центрами на території України, веде бізнес в окупованому Криму. Про це повідомляють “Крим.Реалії” з посиланням на дані, отримані від українських спецслужб.

Так, мова йде про ТРЦ “Южная Галерея” в Сімферополі, відкритий 3 березня 2014 року, в розпал окупації півострова.

Замовником будівництва “Южной Галереи” виступило кримське ТОВ “Вояж-Крим”. Ця компанія була заснована ТОВ “Зелене місто” з Санкт-Петербурга. Один із засновників “Зеленого міста” — українська фірма “Грандінвест”, кінцевим бенефіціарним власником якої є компанія Arricano Ґіллара Тедера.

Зараз же “Вояж-Крим” перереєстрована безпосередньо на Тедера з юридичною адресою на материковій Україні.

До журналістів потрапила особиста переписка Тедера зі своїм британським юридичним консультантом, де бізнесмен відкрито називає кримську фірму “Вояж” дочірньою, а також скаржиться на санкції ЄС.

“Ми повинні чітко відокремити нові інвестиції Arricano в Крим від вже існуючих зобов’язань Arricano перед дочірньою кримською компанією. Інакше, як „Вояж“ буде оплачувати рахунки будівельних компаній? Arricano навіть не може збільшити капітал „Вояж“, адже компаніям з ЄС заборонені інвестиції до Криму”, — пише Тедер в листі юристу.

Також Тедер хотів взяти кредит на окупованому півострові. З цією метою він попросив топ-менеджерів Arricano надати реальні варіанти кредитування ТРЦ в Криму з метою погашення заборгованостей перед будівельниками на суму 12 мільйонів доларів США.

У 2017 році естонець знайшов фінансування для своєї фірми в Криму, домовившись з російським державним банком ВТБ.

“У ВТБ ми були у директора філії, вона хоче допомогти, але рішень не приймає. Знайшли з нею загальне розуміння, під що міг би бути кредит. Можна отримувати гроші протягом першого півріччя 2018 року”, — наводять журналісти текст листа Тедера.

На думку екс-представника президента України в Криму Бориса Бабіна, наявність бізнесу в окупованому Криму дозволяє Тедеру “відмивати” кошти.

“У чому проблема кримської нерухомості? Вона не дає великого доходу, це ризикована інвестиція. Ми володіємо нерухомістю і просто через неї прокачуємо кошти. А пишемо це як, нібито, дохід. Це стандартна практика в Криму”, — зазначив Бабін.

Зв’язатися з самим Ґілларом Тедером журналістам не вдалося.

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