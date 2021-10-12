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Эстонский бизнесмен Хиллар Тедер владеет ТРЦ в оккупированном Крыму и берет кредиты у российских госбанков - СМИ

Киев  •  УНН

 • 25836 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Эстонский предприниматель Хиллар Тедер, владеющий торговыми центрами на территории Украины, ведет бизнес в оккупированном Крыму. Об этом сообщают “Крым.Реалии” со ссылкой на данные, полученные от украинских спецслужб.

Так, речь идет о ТРЦ “Южная Галерея” в Симферополе, открытом 3 марта 2014 года, в разгар оккупации полуострова.

Заказчиком строительства “Южной галереи” выступило крымское ООО “Вояж-Крым”. Эта компания была основана ООО “Зеленый город” из Санкт-Петербурга. Один из основателей “Зеленого города” — украинская фирма “Грандинвест”, конечным бенефициарным владельцем которой является компания Arricano Хиллара Тедера


Сейчас же “Вояж-Крым” перерегистрирована непосредственно на Тедера с юридическим адресом на материковой Украине.

К журналистам попала личная переписка Тедера со своим британским юридическим консультантом, где бизнесмен открыто называет крымскую фирму “Вояж” дочерней, а также жалуется на санкции ЕС.

“Мы должны четко отделить новые инвестиции Arricano в Крым от уже существующих обязательств Arricano перед дочерней крымской компанией. Иначе, как „Вояж“ будет оплачивать счета строительных компаний? Arricano даже не может увеличить капитал „Вояж“, ведь компаниям из ЕС запрещены инвестиции в Крым”, — пишет Тедер в письме юристу.

Также Тедер хотел взять кредит на оккупированном полуострове. С этой целью он попросил топ-менеджеров Arricano предоставить реальные варианты кредитования ТРЦ в Крыму для погашения задолженностей перед строителями на сумму 12 миллионов долларов США.

В 2017 году эстонец нашел финансирование для своей фирмы в Крыму, договорившись с российским государственным банком ВТБ.

“В ВТБ мы были у директора филиала, она хочет помочь, но решений не принимает. Нашли с ней общее понимание, под что мог бы быть кредит. Можно получать деньги в течение первого полугодия 2018 года”, — приводят журналисты текст письма Тедера.

По мнению экс-представителя президента Украины в Крыму Бориса Бабина, наличие бизнеса в оккупированном Крыму позволяет Тедеру “отмывать” средства.

“В чем проблема крымской недвижимости? Она не дает большого дохода, это рискованная инвестиция. Мы владеем недвижимостью и просто через нее прокачиваем средства. А пишем это как, якобы, доход. Это стандартная практика в Крыму”, — отметил Бабин.

Связаться с самим Хилларом Тедером журналистам не удалось.

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