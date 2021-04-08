Естонія засудила загострення Росією безпекової ситуації на кордоні з Україною - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Естонської Республіки Євою-Марією Лійметс, під час якої детально поінформував співрозмовницю про загострення Росією безпекової ситуації на українсько-російському кордоні, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ, передає УНН.
Деталі
Зазначено, що Кулеба також розповів естонському дипломату і про системні дії та заяви Москви, спрямовані на ескалацію військової напруженості та підрив дипломатичних зусиль із мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.
"Міністр запевнила в подальшій твердій підтримці Естонією суверенітету і територіальної цілісності України, європейських та євроатлантичних прагнень нашої держави", - йдеться в повідомленні.
У ньому також зазначено, що керівники української та естонської дипломатії одностайно засудили загострення Росією безпекової ситуації та підтвердили готовність до спільних дій в ООН, ОБСЄ та інших міжнародних організаціях з метою консолідації дієвої міжнародної підтримки України у протистоянні російській агресії.
"Дмитро Кулеба окремо привітав готовність естонської сторони до тісної взаємодії у рамках підготовки до інавгураційного саміту "Кримської платформи" в серпні цього року в Києві", - резюмують у МЗС.
Що було раніше
Стурбованість у зв'язку з ситуацією на сході України і на російсько-українському кордоні раніше висловив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який провів телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським.
Раніше стурбованість у зв'язку зі зосередженням російський сил біля кордонів України висловили Німеччина і Франція.
Доповнення
Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради минулого тижня повідомив, що уздовж державного кордону України розташувалися 28 батальйонних тактичних груп ЗС Росії.
Хомчак попередив, що в цілому "очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави".