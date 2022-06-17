Естонія достроково побудувала першу укріплену ділянку кордону з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. У південній частині Естонії достроково завершився перший етап облаштування східного кордону. Про це повідомляє естонське видання ERR, передає УНН.
Деталі
Договір на облаштування ділянки кордону довжиною 23,5 кілометри було заключено два роки тому, а роботи планувалося завершити в 2023 році. Проте швидкий темп будівництва та сприятливі погодні умови дозволили завершити проєкт раніше.
Загальна протяжність сухопутного кордону Естонії з рф сягає 136 кілометрів. Його планують облаштувати до 2026 року.
Нагадаємо
Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк наголосив, що за три місяці Естонія передала Україні третину свого військового бюджету.