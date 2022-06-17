Естонія достроково побудувала першу укріплену ділянку кордону з рф

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Договір на облаштування ділянки кордону довжиною 23,5 кілометри було заключено два роки тому, а роботи планувалося завершити в 2023 році. Проте швидкий темп будівництва та сприятливі погодні умови дозволили завершити проєкт раніше.

Загальна протяжність сухопутного кордону Естонії з рф сягає 136 кілометрів. Його планують облаштувати до 2026 року.

Нагадаємо

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк наголосив, що за три місяці Естонія передала Україні третину свого військового бюджету.