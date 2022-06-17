Эстония досрочно построила первый укрепленный участок границы с рф
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. В южной части Эстонии досрочно завершился первый этап обустройства восточной границы. Об этом сообщает эстонское издание ERR, передает УНН.
Детали
Договор на обустройство участка границы протяженностью 23,5 километра был заключен два года назад, а работы планировалось завершить в 2023 году. Однако быстрый темп строительства и благоприятные погодные условия позволили завершить проект раньше.
Общая протяженность сухопутной границы Эстонии с рф достигает 136 километров. Его планируется обустроить до 2026 года.
Напомним
Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что за три месяца Эстония передала Украине треть своего военного бюджета.