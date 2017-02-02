Есмінець США Porter увійшов в акваторію Чорного моря
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Американський есмінець Porter увійшов у четвер в акваторію Чорного моря. Про це повідомила прес-служба шостого флоту ВМС США, передає УНН.
У повідомленні прес-служби флоту зазначено, що це зроблено "для проведення операцій з підтримки морської безпеки і розширенню можливостей і взаємодії з союзниками і партнерами в регіоні".
Відзначається, що есмінець візьме участь в міжнародних навчаннях "Морський ЩИТ-2017".
Як пише РІА "новости", командир екіпажу Ендрю Слоу нагадав, що Porter заходить в Чорне море "протягом останніх кількох років, демонструючи нашу триваючу прихильність безпеки і стабільності в регіоні".
За його словами, майбутні в рамках нинішнього заходу "операції покликані допомогти поліпшенню взаємодії, обміну інформацією та досвідом".