Эсминец США Porter вошел в акваторию Черного моря
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Американский эсминец Porter вошел в четверг в акваторию Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба шестого флота ВМС США, передает УНН.
В сообщении пресс-службы флота указано, что это сделано "для проведения операций по поддержанию морской безопасности и расширению возможностей и взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе".
Отмечается, что эсминец примет участие в международных учениях "Морской ЩИТ-2017".
Как пишет РИА "Новости", командир экипажа Эндрю Слоу напомнил, что Porter заходит в Черное море "в течение последних нескольких лет, демонстрируя нашу продолжающуюся приверженность безопасности и стабильности в регионе".
По его словам, предстоящие в рамках нынешнего мероприятия "операции призваны помочь улучшению взаимодействия, обмена информацией и опытом".