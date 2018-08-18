Ердогана переобрали лідером правлячої партії Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в суботу був переобраний на посаду лідера правлячої Партії справедливості і розвитку Туреччини (Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP). Про це УНН повідомляє з посиланням на Anadolu.
"Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган переобраний на пост лідера правлячої Партії справедливості і розвитку. На підтримку кандидатури турецького лідера проголосували 1380 делегатів 6-го з'їзду ПСР", - пише видання.
Під час з'їзду Ердоган заявив, що противники Туреччини використовують проти Анкари економічні важелі тиску, проте країна не має наміру змінювати курсу.
"Певні сили сьогодні загрожують Туреччині економічним тиском, падінням курсу національної валюти. Проте ніхто не в силах зупинити розвиток Туреччини і запобігти досягненню її цілей", - сказав турецький лідер, підкресливши, що Туреччину не могли і не зможуть зруйнувати.
З його слів, "Анкара не піддасться на тиск держав, які, називаючи Туреччину стратегічним партнером, сприймають нашу країну як стратегічну мету для тиску".
Ердоган заявив також, що ЗС Туреччини очистять від терористів усі райони півночі Сирії поблизу кордонів Туреччини. Він зазначив, що Анкара розширить межі операцій.
Також Ердоган повідомив про активну підготовку до реалізації проекту "Канал-Стамбул", який, за задумом турецької влади, стане альтернативою Босфору. "Протяжність нової водної артерії становитиме 43 км. По обидва боки каналу будуть побудовані два нових міста. Це найбільший проект в історії Туреччини, який має стратегічне значення для країни. Ми готові до його реалізації", - сказав президент Туреччини.
Нагадаємо, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що кримського колаборанта Руслана Бальбека, який прибув в Анкару в складі російської делегації, запрошеної на з'їзд правлячої партії Туреччини AKP, не пустили на цей захід.