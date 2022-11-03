Ердоган заявив, що міг би домовитися з Маском про "синю галочку" у Twitter

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Після покупки Twitter за 44 мільярди доларів минулого тижня Маск сказав, що компанія стягуватиме 8 доларів на місяць за свій сервіс "синьої галочки", що користується попитом.

В інтерв'ю турецькому телеканалу ATV у середу Ердоган сказав, що може поговорити з Маском та обговорити це.

"Для нас це може бути інакше", - сказав Ердоган, коли його запитали про нову плату за "синю галочку", додавши жартома: "Ми могли б і з ним провести певну дипломатію".

Доповнення

"Синя галочка" поруч із ім'ям користувача у соціальній мережі означає, що Twitter підтвердив, що обліковий запис належить особі чи компанії, яка заявила на неї права. Наразі Twitter безплатний для більшості користувачів.

Понад 80% користувачів Twitter, які взяли участь у недавньому опитуванні, заявили, що не платитимуть за галочку. Близько 10% заявили, що готові платити 5 доларів на місяць.

Маск сказав у вівторок, що передплатники з "синіми галочками" отримають пріоритет у відповідях, згадках та пошуку та зможуть публікувати більш довгі відео та аудіо. Вони бачитимуть удвічі менше реклами.