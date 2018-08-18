Ердоган заявив про готовність почати будівництво каналу в обхід Босфору
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна готова до реалізації проекту каналу “Стамбул”, який зв’яже Чорне та Мармурове моря, передає УНН із посиланням на агентство Anadolu.
“Це найбільший проект в історії Туреччини, який представляє стратегічне значення для країни. Ми готові до його реалізації”, — сказав Ердоган. За його словами, довжина каналу складе 43 км, а по обидва його боки побудують два нових міста. Президент Туреччини не назвав конкретних термінів початку будівництва каналу.
Ердоган запропонував побудувати канал між Чорним і Мармуровим морями у 2011 році, коли займав пост прем’єр-міністра Туреччини. Тоді про пояснив цю ідею необхідністю знизити навантаження на протоку Босфор.
Пізніше повідомлялося, що глибина нового каналу складе 25 м, а ширина — 150 м, завершити будівництво передбачається в 2023 році, коли в Туреччині святкуватимуть сторіччя республіки.
Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в суботу був переобраний на посаду лідера правлячої Партії справедливості і розвитку Туреччини (Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP).