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Ердоган упевнений, що ні США, ні росія не застосують ядерну зброю

Ердоган упевнений, що ні США, ні росія не застосують ядерну зброю

Київ • УНН

 • 265397 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив у четвер, що ні Сполучені Штати, ні росія не планують застосовувати ядерну зброю після зустрічі керівників їхніх відповідних розвідувальних служб у Туреччині, передає УНН з посиланням на агенство Anadolu.

Цитата

"Дозвольте мені сказати наступне: згідно з інформацією, яку я отримав від свого начальника розвідки, жодна зі сторін не застосовуватиме ядерну зброю на даний момент", - цитують слова Ердогана журналісти в Індонезії, де він був присутній на саміті G20.

Деталі

Ердоган сказав, що хоче підтримувати тісний діалог з обома сторонами.

"Звичайно, ми хочемо, щоб вони... часто збиралися разом", - сказав він.

"Не дай Боже, застосування ядерної зброї може призвести до нової світової війни. Давайте цього не допустимо", - додав він.

Доповнення

Білий дім повідомив, що керівники розвідки США та росії провели в понеділок в Анкарі особисту зустріч, присвячену ядерним загрозам Москви щодо України.

Під час прямих переговорів на найвищому рівні між офіційними особами двох країн в лютому директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс зустрівся із сергієм наришкіним, головою російської служби зовнішньої розвідки.

Сполучені Штати вже кілька місяців попереджають про погрози росії застосувати тактичну ядерну зброю в Україні, якщо буде поставлена ​​під загрозу їхня власна територіальна цілісність.

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