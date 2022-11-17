Эрдоган уверен, что ни США, ни россия не применят ядерное оружие.
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что ни Соединенные Штаты, ни россия не планируют применять ядерное оружие после встречи руководителей их соответствующих разведывательных служб в Турции, передает УНН со ссылкой на агентство Anadolu.
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"Разрешите мне сказать следующее: согласно информации, которую я получил от своего начальника разведки, ни одна из сторон не будет применять ядерное оружие на данный момент", - цитируют слова Эрдогана журналисты в Индонезии, где он присутствовал на саммите G20.
Детали
Эрдоган сказал, что хочет поддерживать тесный диалог с обеими сторонами.
"Конечно, мы хотим, чтобы они... часто собирались вместе", - сказал он.
"Не дай Бог, применение ядерного оружия может привести к новой мировой войне. Давайте этого не допустимо", - добавил он.
Дополнение
Белый дом сообщил, что руководители разведки США и россии провели в понедельник в Анкаре личную встречу, посвященную ядерным угрозам Москвы в отношении Украины.
Во время прямых переговоров на самом высоком уровне между официальными лицами двух стран в феврале директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс встретился с сергеем нарышкиным, главой российской службы внешней разведки.
Соединенные Штаты уже несколько месяцев предупреждают об угрозах россии применить тактическое ядерное оружие в Украине, если будет поставлена под угрозу их собственная территориальная целостность.