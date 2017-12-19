Ердоган та Мей обговорили питання Єрусалиму
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей обговорили рішення президента Сполучених Штатів щодо Єрусалиму та його наслідків. Про це повідомляє УНН з посиланням на турецьке інформагентство Anadolu.
Зокрема повідомляється, що лідери погодилися в тому, що міжнародна спільнота повинна прикласти зусиль для мирного вирішення конфлікту на Близькому Сході.
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Політики також підкреслили, що у ситуації, котра склалася на даний момент необхідно уникати будь-якої конфронтації, котра може поставити під сумнів мирний процес у регіоні.
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Нагадаємо, раніше, 17 грудня, постійний представник Ізраїлю при ООН Данні Данон засудив внесений у Радбез проект резолюції, який визнає недійсною зміну нинішнього статусу Єрусалиму, який, за його словами, залишиться столицею країни.