Эрдоган и Мэй обсудили вопросы Иерусалима
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили решение президента Соединенных Штатов Америки по Иерусалиму и его последствия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на турецкое информагентство Anadolu.
В частности сообщается, что лидеры согласились в том, что международное сообщество должно приложить усилия для мирного решения конфликта на Ближнем Востоке.
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Политики также подчеркнули, что в ситуации, которая сложилась на данный момент необходимо избегать любой конфронтации, которая может поставить под сомнение мирный процесс в регионе.
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Напомним, ранее, 17 декабря, постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон осудил внесенный в Совбез проект резолюции, который признает недействительной смену нынешнего статуса Иерусалима, который, по его словам, останется столицей страны.