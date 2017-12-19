Эрдоган и Мэй обсудили вопросы Иерусалима

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 74649 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 89123 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 91741 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110169 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101283 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104957 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111931 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117133 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122920 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134488 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 62798 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 101663 просмотра
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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 197051 просмотра
Актуальное
Эрдоган и Мэй обсудили вопросы Иерусалима

Эрдоган и Мэй обсудили вопросы Иерусалима

Киев  •  УНН

 • 8365 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй обсудили решение президента Соединенных Штатов Америки по Иерусалиму и его последствия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на турецкое информагентство Anadolu.

В частности сообщается, что лидеры согласились в том, что международное сообщество должно приложить усилия для мирного решения конфликта на Ближнем Востоке.

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Политики также подчеркнули, что в ситуации, которая сложилась на данный момент необходимо избегать любой конфронтации, которая может поставить под сомнение мирный процесс в регионе.

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Напомним, ранее, 17 декабря, постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон осудил внесенный в Совбез проект резолюции, который признает недействительной смену нынешнего статуса Иерусалима, который, по его словам, останется столицей страны.

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