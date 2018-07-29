Ердоган пригрозив США втратою союзника в особі Туреччини

“Ми не прив’язані до США, вони не повинні забувати, що якщо вони не змінять свого ставлення, втратять сильного і щирого союзника в особі Туреччини”, — сказав турецький лідер, коментуючи заяви Вашингтона у судовій справі американського пастора Ендрю Брансона.

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За словами Ердогана, Анкара “ніколи не вела торгів у питанні Брансона”, “Туреччина не відступить через погрози застосування санкцій”. Лідер назвав офіційні коментарі США на цей рахунок “психологічною війною”.

Брансон був поміщений у в’язницю в Туреччині в жовтні 2016 року. Турецька влада стверджують, що він брав участь у русі проповідника Фетхуллаха Ґюлена, якого в Анкарі вважають причетним до організації спроби державного перевороту. Після 21 місяці ув’язнення священик був переведений під домашній арешт.

Нагадаємо, в четвер офіційний представник Білого дому Хоган Гідлі заявив, що Сполучені Штати введуть санкції стосовно Туреччини, якщо американський пастор Ендрю Брансон не буде відпущений на свободу. Трамп заявив, що очікує повернення пастора до США і пригрозив Туреччині санкціями, якщо цього не станеться. Аналогічну позицію висловив і віце-президент Майкл Пенс.

При цьому глава МЗС Туреччини в ході телефонної розмови з держсекретарем США Майклом Помпео в п’ятницю повідомив, що Туреччина “не збирається схилятися перед чиїмись погрозами, а верховенство закону відноситься до всіх без винятку”.