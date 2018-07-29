Эрдоган пригрозил США потерей союзника в лице Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Соединенные Штаты могут потерять “истинного” союзника, если Вашингтон не изменит своего отношения к Анкаре. Об этом, как сообщает телеканал NTV, заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает УНН.
“Мы не привязаны к США, они не должны забывать, что если не изменят своего отношения, потеряют сильного и искреннего союзника в лице Турции”, — сказал турецкий лидер, комментируя заявления Вашингтона в судебном деле американского пастора Эндрю Брансона.
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По словам Эрдогана, Анкара “никогда не вела торгов в вопросе Брансона”, “Турция не отступит из-за угроз применения санкций”. Лидер назвал официальные комментарии США на этот счет “психологической войной”.
Брансон был заключен в тюрьму в Турции в октябре 2016 года. Турецкие власти утверждают, что он участвовал в движении проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого в Анкаре считают причастным к организации попытки государственного переворота. После 21 месяца заключения священник был переведен под домашний арест.
Напомним, в четверг официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что Соединенные Штаты введут санкции в отношении Турции, если американский пастор Эндрю Брансон не будет отпущен на свободу. Трамп заявил, что ожидает возвращения пастора в США и пригрозил Турции санкциями, если этого не произойдет. Аналогичную позицию высказал и вице-президент Майкл Пенс.
При этом глава МИД Турции в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео в пятницу сообщил, что Турция “не собирается склоняться перед чьими-то угрозами, а верховенство закона относится ко всем без исключения”.