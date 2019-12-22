Ердоган повідомив деталі будівництва морського каналу "Стамбул"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Президент Туреччини оголосив, що реалізація наймасштабнішого проєкту в історії країни почнеться вже найближчими тижнями. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Найближчими тижнями в Туреччині буде оголошений тендер і почнеться реалізація проєкту будівництва каналу "Стамбул". Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи у Стамбулі", - йдеться в повідомленні.
Ердоган підкреслив, що Туреччина твердо йде своїм шляхом і "сповнена рішучості довести свій експорт до 500 мільярдів доларів".
За словами президента, зі зростанням економіки в III кварталі на 0,9% країна вступила в період економічного піднесення.
"Усе вказує на те, що відновлення економіки триває швидкими темпами", - заявив Ердоган.
Канал "Стамбул" - найбільш масштабний і амбітний проєкт в історії сучасної Туреччини, який має з'єднати Мармурове і Чорне моря.
Нагадаємо, Туреччина ратифікувала угоду, яка дозволяє відправити війська до Лівії.