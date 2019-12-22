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Ердоган повідомив деталі будівництва морського каналу "Стамбул"

Ердоган повідомив деталі будівництва морського каналу "Стамбул"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Президент Туреччини оголосив, що реалізація наймасштабнішого проєкту в історії країни почнеться вже найближчими тижнями. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.

Найближчими тижнями в Туреччині буде оголошений тендер і почнеться реалізація проєкту будівництва каналу "Стамбул". Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи у Стамбулі", - йдеться в повідомленні.

Ердоган підкреслив, що Туреччина твердо йде своїм шляхом і "сповнена рішучості довести свій експорт до 500 мільярдів доларів".

За словами президента, зі зростанням економіки в III кварталі на 0,9% країна вступила в період економічного піднесення.

"Усе вказує на те, що відновлення економіки триває швидкими темпами", - заявив Ердоган.

Канал "Стамбул" - найбільш масштабний і амбітний проєкт в історії сучасної Туреччини, який має з'єднати Мармурове і Чорне моря.

Нагадаємо, Туреччина ратифікувала угоду, яка дозволяє відправити війська до Лівії.

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