Ердоган назвав умову для своєї відставки

"Якщо у вас є докази, то надайте їх, і я дам відповідь. Інакше зізнайтеся, що ви звели наклеп мене і вибачтесь. Нехай доведе, в якому іноземному банку у Тайїпа Ердогана є рахунок. Якщо не доведе, нехай іде з політики. А якщо зможе довести, то я залишу свій пост ", - заявив він.

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Нагадаємо, Президент Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Президент Трамп підтвердив стратегічне партнерство між Сполученими Штатами та Туреччиною, зокрема в боротьбі з тероризмом у всіх його формах та сприяння регіональної стабільності.