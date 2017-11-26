Ердоган назвав умову для своєї відставки

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган готовий піти у відставку, якщо лідер опозиційної Народно-республіканської партії країни Кемаль Киличдароглу надасть докази корумпованості турецького лідера. Про це повідомляє УНН з посиланням на NTV.

"Якщо у вас є докази, то надайте їх, і я дам відповідь. Інакше зізнайтеся, що ви звели наклеп мене і вибачтесь. Нехай доведе, в якому іноземному банку у Тайїпа Ердогана є рахунок. Якщо не доведе, нехай іде з політики. А якщо зможе довести, то я залишу свій пост ", - заявив він.

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Нагадаємо, Президент Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Президент Трамп підтвердив стратегічне партнерство між Сполученими Штатами та Туреччиною, зокрема в боротьбі з тероризмом у всіх його формах та сприяння регіональної стабільності.

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