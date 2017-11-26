Эрдоган назвал условие для своей отставки

"Если у вас есть доказательства, то предоставьте их, и я дам ответ. Иначе признайтесь, что вы оклеветали меня и извинитесь. Пусть докажет, в котором иностранном банке в Тайипа Эрдогана есть счет. Если не докажет, пусть уходит из политики. А если сможет доказать, то я оставлю свой пост ", - заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Р.Эрдоган провел встречу с И.Маском за закрытыми дверями

Напомним, Президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Трамп подтвердил стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Турцией, в частности в борьбе с терроризмом во всех его формах и содействие региональной стабильности.