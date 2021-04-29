Епіцентр, Сільпо, ОККО: Фірманюк розповів, кого "обійшли увагою" контрабандні санкції РНБО

Деталі

"Моя думка, що є два конкретних і зрозумілих для мене бізнесмени, які, використовуючи вдалий момент у вигляді бажання Президента навести порядок на митниці, розіграли свою гру. Саме вони складали списки, а СБУ в цій історії - всього лише інструмент. Через спецслужбу ці списки легалізували, а потім руками РНБО перетворили в рішення Президента про санкції", - каже Фірманюк.

На його переконання, список санкцій вибірковий і там немає реальних "контрабандистів".

"За останні 10 років своєї діяльності я зі 100-відсотковою впевненістю можу сказати, що ми - "біла", відкрита для перевірок компанія. Але нас не перевіряють, а заочно таврують. Та ще й без права на пояснення. От якщо взяти рівень імен та діяльність компаній, які стоять у санкційному списку, то в ньому повинні бути Епіцентр, Сільпо, мережа АЗС "ОККО" і т.д.", - наголосив Фірманюк.

Доповнення

Повне інтерв’ю з Фірманюком читайте тут.