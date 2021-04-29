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Эпицентр, Сильпо, ОККО: Фирманюк рассказал, кого "обошли вниманием" контрабандные санкции СНБО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Список "контрабандистов страны" писали два бизнесмена, а Президента Украины и СНБО использовали как инструмент. Подсанкционный бизнесмен Орест Фирманюк рассказал в интервью УНН, кто на самом деле должен там быть.

Детали

"Мое мнение, что есть два конкретных и понятных для меня бизнесмена, которые, используя удачный момент в виде желания Президента навести порядок на таможне, разыграли свою игру. Именно они составляли списки, а СБУ в этой истории - всего лишь инструмент. Через спецслужбу эти списки легализовали, а потом руками СНБО превратили в решение Президента о санкциях ", - говорит Фирманюк.

По его убеждению, список санкций выборочный и там нет реальных "контрабандистов".

"За последние 10 лет своей деятельности я со 100-процентной уверенностью могу сказать, что мы - "белая", открытая для проверок компания. Но нас не проверяют, а заочно клеймят. Да еще и без права на объяснения. Вот если взять уровень имен и деятельность компаний, которые стоят в санкционном списке, то в нем должны быть Эпицентр, Сильпо, сеть АЗС "ОККО" и т.д.", - отметил Фирманюк.

Дополнение

Полное интервью с Фирманюком читайте здесь.

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