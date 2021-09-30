"Епіцентр" готує багато товарів на Чорну П'ятницю, які категорії потрапляють в sale

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. З року в рік шопоголіки знаходяться в режимі очікування Дня Х, тобто Чорної П’ятниці, адже це час грандіозних знижок і розпродажів. Тоді усі стрімголов поспішають у торгові центри, а завзяті шопоголіки купують онлайн, адже такий спосіб більш популярний і зручний в наш час. Там немає черг, боротьби за останню одиницю товару і ніяких виснажливих пошуків.

“Епіцентр” є одним з найбільших інтернет-магазинів в Україні. У ньому є все і навіть більше. Розмір знижки кожного року складає від 5 до 90%, це не фантастика? Варто врахувати ще те, що червоні ціни поширюються також на новинки 2021 року.

Наприклад, у 2021 році на Black Friday “Епіцентр” планує запустити масштабні розпродажі більш ніж на п’ятдесят категорій. Крім традиційних розділів, по типу, сантехніки, електроніки, смартфонів, ноутбуків, смарт-годин і планшетів, гіпермаркет також пропонуватиме знижки на меблі, садові інструменти, автотовари, мілітарі, побутову хімію, дитячі товари, спортивний інвентар і навіть одяг для дорослих і дітей.

Ще одна хороша новина для власників гастрономічного бізнесу, оскільки на сайті є такий розділ, як “Товари для бізнесу”. По ньому також очікуються знижки на професійне кухонне обладнання та на посуд для ресторанів і кафе.

Більш докладний список товарів, що беруть участь в сейлі буде опублікований ближче до середини листопада на офіційному сайті “Епіцентру”. Щоб не пропустити його, користувачі можуть зареєструватися на сайті і включити смс-повідомлення про нові акційні пропозиції.

Але це зовсім не означає, що зараз потрібно сидіти в режимі очікування приблизно ще 2-3 місяці. Адже, “Епіцентр” любить радувати своїх покупців, і не змушує чекати кінця листопада, щоб придбати потрібний товар за вигідною ціною.

І вже зараз в каталозі магазину діють знижки на певні товари, розмір яких становить до 70%. Скажімо так, що це розігрів перед вибуховим Black Friday.

Приємною новиною стало ще те, що на Чорній П’ятниці розпродажі не закінчуються, як ви вже зуміли зрозуміти, що в “Епіцентрі” взагалі ніколи акції не закінчуються, і слідом за Black Friday настане зимовий розпродаж.

Тому новим користувачам найкраще зареєструватися на сайті, а постійним покупцям досить авторизації. Таким чином ви завжди будете в курсі гарячих пропозицій і ще будете накопичувати кешбек на бонусну карту.

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