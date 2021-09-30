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"Эпицентр" готовит много товаров на Черную Пятницу, какие категории попадают в sale

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КИЕВ. 30 сентября. УНН. Из года в год шопоголики находятся в режиме ожидания Дня Х, то есть Черной Пятницы, ведь это время грандиозных скидок и распродаж. Тогда все сломя голову мчатся в торговые центры, а заядлые шопоголики покупают онлайн, ведь такой способ самый популярный и удобный в наше время. Там нет очередей, борьбы за последнюю единицу товара и никаких изнурительных поисков.

“Эпицентр” является одним из крупнейших интернет-магазинов в Украине. В нем есть все и даже больше. Скидки составляют от 5 до 90%, это ли не фантастика? Стоит учесть еще то, что красные цены распространяются также на новинки 2021 года.

К примеру, в 2021 году на Black Friday “Эпицентр” планирует запустить масштабные распродажи более чем на пятьдесят категорий. Кроме разделов сантехники, электроники, смартфонов, ноутбуков, смарт-часов и планшетов, гипермаркет также будет предлагать скидки на мебель, садовые инструменты, автотовары, милитари, бытовую химию, детские товары, спортивный инвентарь и даже одежду для взрослых и детей.

Еще одна хорошая новость для владельцев предприятий, поскольку на сайте есть такой раздел, как “Товары для бизнеса”. По нему также ожидаются скидки на профессиональное кухонное оборудование, посуду для ресторанов и кафе и многое другое.

Более подробный список товаров, участвующих в сейле будет опубликован ближе к середине ноября на официальном сайте “Эпицентра”. Чтобы не пропустить его, пользователи могут зарегистрироваться на сайте и включить смс-уведомления о новых акционных предложениях.

Но это совсем не значит, что нужно сидеть в режиме ожидания примерно еще 2-3 месяца. Ведь “Эпицентр” любит радовать своих покупателей, и не заставляет их ждать конца ноября, чтобы приобрести нужный товар по выгодной цене.

И уже сейчас, с началом октября, в каталоге магазина действуют скидки на определенные товары, размер которых составляет до 70%. Можно сказать, что это разогрев перед взрывным Black Friday.

Приятной новостью стало еще то, что на Черной Пятнице скидки не заканчиваются, и вслед за Black Friday наступает зимняя распродажа.

Поэтому, новым пользователям лучше всего зарегистрироваться на сайте, а постоянным покупателям достаточно авторизации. Таким образом вы всегда будете в курсе горячих предложений, а также сможете накапливать кэшбэк на бонусную карту.

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