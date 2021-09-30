"Эпицентр" готовит много товаров на Черную Пятницу, какие категории попадают в sale

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Из года в год шопоголики находятся в режиме ожидания Дня Х, то есть Черной Пятницы, ведь это время грандиозных скидок и распродаж. Тогда все сломя голову мчатся в торговые центры, а заядлые шопоголики покупают онлайн, ведь такой способ самый популярный и удобный в наше время. Там нет очередей, борьбы за последнюю единицу товара и никаких изнурительных поисков.