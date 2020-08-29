Епіфаній закликав помолится за загиблих захисників України

“Сьогодні, в День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, піднесімо щирі й сердечні молитви за славних воїнів, наших новітніх Героїв. Нехай Господь упокоїть їхні душі у Царстві Небесному та дарує їм вічне блаженне життя. А також теплим словом підтримаймо їхніх рідних та близьких, попросімо у Господа, щоби Він духовно зміцнив їх та розрадив”, — пише він.

За його словами, наш обов’язок молитися за них та передавати славну пам’ять наступним поколінням.

“Вірні сини й доньки нашої держави, віддавши свої життя в неоголошеній російсько-українській війні, яка триває вже сьомий рік, виявили найвищу міру любови до кожного із нас, бо „Немає більше від тієї любови, як хто душу свою покладе за друзів своїх“ (Ін. 15: 13). Вони віддали найдорогоцінніше, чим володіє людина, — власні життя. Тож наш обов’язок — молитися за них, шанувати і передавати славну пам’ять про них наступним поколінням. На жаль, страшна війна ще триває. І ми щодня молимося та просимо Господа, щоби Він дарував сили відстоювати нашу територіальну цілісність. Всі ми прагнемо перемоги над агресором і віримо, що здобудемо цю перемогу. Дай Боже, щоби війна якнайшвидше завершилася, і в нашій рідній Україні нарешті запанував справедливий мир. А нашим полеглим братам і сестрам — вічна пам’ять! Ми будемо молитися за вас, як за рідних, і завжди нестимемо у своїх серцях пам’ять про ваш подвиг любові”, — додає Епіфаній.

Нагадаємо, у День пам’яті захисників України на території Міноборони вшанували 223 Героїв, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.