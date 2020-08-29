Епифаний призвал помолится за погибших защитников Украины

"Сегодня, в День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства, вознесем искренние и сердечные молитвы за славных воинов, наших новейших Героев. Пусть Господь упокоит их души в Царстве Небесном и дарит им вечную блаженную жизнь. А также теплым словом поддержим их родных и близких, попросим у Господа, чтобы Он духовно укрепил их и успокоил", - пишет он.

По его словам, наша обязанность молиться за них и передавать славную память следующим поколениям.

"Верные сыны и дочери нашего государства, отдав свои жизни в необъявленной российско-украинской войне, которая длится уже седьмой год, обнаружили высшую меру любви к каждому из нас, потому что "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих" (Ин. 15: 13). Они отдали самое дорогое, чем обладает человек, - собственные жизни. Поэтому наш долг - молиться за них, уважать и передавать славную память о них следующим поколениям. К сожалению, страшная война еще продолжается. И мы каждый день молимся и просим Господа, чтобы Он даровал силы отстаивать нашу территориальную целостность. Все мы стремимся к победе над агрессором и верим, что получим эту победу. Дай Бог, чтобы война быстрее закончилась, и в нашей родной Украине наконец воцарился справедливый мир. А нашим павшим братьям и сестрам - вечная память! Мы будем молиться за вас, как за родных, и всегда нести в сердцах память о вашем подвиге любви", - добавляет Епифаний.

Напомним, в День памяти защитников Украины на территории Минобороны почтили 223 Героев, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.