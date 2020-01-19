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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Епіфаній привітав українців з Богоявленням

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Глава Православної церкви України Митрополит Епіфаній на власній сторінці у Twitter привітав українців зі святом Хрещення Господнього, передає УНН.

Епіфаній привітав українців з Богоявленням

“Вітаю всіх з Богоявленням — Хрещенням Господнім! У це величне свято наші душі сповнюються радістю, бо Спаситель, Який хрестився в Йордані та є Світлом й джерелом Життя, відкрив людству через Хрещення ті єдині двері, що ведуть до блаженного вічного життя”, — написав Митрополит.

Нагадаємо, раніше сьогодні в ПЦУ нагадали, що свято Хрещення Господнього нагадує кожному, що ми маємо свідомо каятися у своїх гріхах, боротися зі спокусами та розпізнавати зло — і не давати йому стати перешкодою єднання з Богом.

Як повідомляв УНН, православні та греко-католики України сьогодні відзначають Водохреще.

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