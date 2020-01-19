Епифаний поздравил украинцев с Богоявлением
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Глава Православной церкви Украины Митрополит Епифаний на своей странице в Twitter поздравил украинцев с праздником Крещения Господня, передает УНН.
“Поздравляю всех с Богоявлением — Крещением Господним! В этот величественный праздник наши души наполняются радостью, ибо Спаситель, Который крестился в Иордане и есть Свет и источником Жизнь, открыл человечеству через крещение те единственные двери, ведущие к блаженной вечной жизни”, — написал Митрополит.
Напомним, ранее сегодня в ПЦУ напомнили, что праздник Крещения Господня напоминает каждому, что мы сознательно каяться в своих грехах, бороться с искушениями и распознавать зло — и не давать ему стать препятствием единение с Богом.
Как сообщал УНН, православные и греко-католики Украины сегодня отмечают Крещение.