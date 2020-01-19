Епифаний поздравил украинцев с Богоявлением

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 11187 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 24496 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 62186 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 125471 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 132562 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 199021 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 196294 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 411616 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229548 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 518078 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
3.1м/с
59%
Популярные новости

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 26445 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 17812 просмотра

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 10744 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 15501 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 12484 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 162229 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 149776 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 237179 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 411594 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 518055 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 62146 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 50398 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 48738 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 55417 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 85808 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Епифаний поздравил украинцев с Богоявлением

Киев • УНН

 • 13156 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Глава Православной церкви Украины Митрополит Епифаний на своей странице в Twitter поздравил украинцев с праздником Крещения Господня, передает УНН.

Епифаний поздравил украинцев с Богоявлением

“Поздравляю всех с Богоявлением — Крещением Господним! В этот величественный праздник наши души наполняются радостью, ибо Спаситель, Который крестился в Иордане и есть Свет и источником Жизнь, открыл человечеству через крещение те единственные двери, ведущие к блаженной вечной жизни”, — написал Митрополит.

Напомним, ранее сегодня в ПЦУ напомнили, что праздник Крещения Господня напоминает каждому, что мы сознательно каяться в своих грехах, бороться с искушениями и распознавать зло — и не давать ему стать препятствием единение с Богом.

Как сообщал УНН, православные и греко-католики Украины сегодня отмечают Крещение.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,021.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,796.14