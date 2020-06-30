Епідеміолог розповів, чи варто очікувати появи вакцини від коронавірусу

Зокрема, інфекціоніст переконаний, що фармакологи розроблять препарат, здатний знизити смертність від коронавірусу серед людей похилого віку.

"Так, таке чудо буде, тому що вірус досить простий, це РНК-вірус, а з ними зазвичай легше знаходити противірусні препарати", - пояснив він

Фаворов нагадав, що сьогодні біофармацевтичними компаніями і дослідницькими організаціями по всьому світу розробляється більше 150 вакцин проти коронавірусу. І підкреслив, що всі фармакологи працюють над усуненням ключової проблеми - запобігання посиленню клінічної картини при певному типі антитіл.

"Так, здавалося б: антигенів вже море, взяв і зробив вакцину і перевіряй. Але немає. Ще потрібно розібратися - чи будуть ці антитіла правильні, і чи будуть вони тільки захисними, і чи не будуть викликати обважнення перебігу хвороби", - додав він .