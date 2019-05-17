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Енергосистема України працює без п’яти атомних блоків

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Станом на 17 травня в роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає УНН з посиланням на прес-службу “Енергоатому”.

“На енергоблоці № 2 Запорізької АЕС 66-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 4 Запорізької АЕС 72-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці № 2 Южно-Української АЕС 60-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 3 Южно-Української АЕС 2-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 1 Хмельницької АЕС 174-а доба середнього планового ремонту”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, минулої доби, 16 травня, станціями вироблено 208,95 млн кВт-г електроенергії.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 3 890 МВт, РАЕС — 2 750 МВт, ЮУАЕС — 990 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт.

В “Енергоатомі” додали, радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.

Нагадаємо, станом на 15 травня в роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України.

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