Энергосистема Украины работает без пяти атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. По состоянию на 17 мая в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
"На энергоблоке № 2 Запорожской АЭС 66-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 4 Запорожской АЭС 72-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке № 2 Южно-Украинской АЭС 60-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 3 Южно-Украинской АЭС 2-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 1 Хмельницкой АЭС 174-е сутки среднего планового ремонта", - говорится в сообщении.
Отмечается, за минувшие сутки, 16 мая, станциями выработано 208,95 млн кВт-ч электроэнергии.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 890 МВт, РАЭС - 2750 МВт, ЮУАЭС - 990 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.
В "Энергоатоме" добавили, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, по состоянию на 15 мая в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины.