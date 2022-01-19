Енергопостачання населених пунктів Одеської області відновлено після штормового вітру
Київ • УНН
ОДЕСА. 19 січня. УНН. Енергетики повернули світло в 21 населений пункт, який постраждав від негоди 18 січня, передає УНН із посиланням на пресслужбу ДТЕК.
Нагадаємо, 18 січня в Одеському регіоні пориви вітру сягали штормових значень до 30 м/с. Енергетики до ранку 19 січня повернули світло у всі населені пункти регіону, які постраждали внаслідок негоди. Обриви проводів усували 42 ремонтні бригади: 124 співробітники та 45 одиниць техніки.
Окрім того, відновлено лоцманська проводка суден у портах Одеси, Чорноморська та Южного. Вантажно-розвантажувальні роботи проводяться у повному обсязі.
В обласному центрі, за даними мерії, повалено понад два десятки дерев.