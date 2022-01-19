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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 72750 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Енергопостачання населених пунктів Одеської області відновлено після штормового вітру

Енергопостачання населених пунктів Одеської області відновлено після штормового вітру

Київ • УНН

 • 12090 перегляди

ОДЕСА. 19 січня. УНН. Енергетики повернули світло в 21 населений пункт, який постраждав від негоди 18 січня, передає УНН із посиланням на пресслужбу ДТЕК.

Нагадаємо, 18 січня в Одеському регіоні пориви вітру сягали штормових значень до 30 м/с. Енергетики до ранку 19 січня повернули світло у всі населені пункти регіону, які постраждали внаслідок негоди. Обриви проводів усували 42 ремонтні бригади: 124 співробітники та 45 одиниць техніки.

Окрім того, відновлено лоцманська проводка суден у портах Одеси, Чорноморська та Южного. Вантажно-розвантажувальні роботи проводяться у повному обсязі.

В обласному центрі, за даними мерії, повалено понад два десятки дерев.

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