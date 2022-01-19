Энергоснабжение населенных пунктов Одесской области восстановлено после штормового ветра
Киев • УНН
ОДЕССА. 19 января. УНН. Энергетики вернули свет в 21 населенный пункт, который пострадал от непогоды 18 января, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.
Напомним, 18 января в Одесском регионе порывы ветра достигали штормовых значений до 30 м/с. Энергетики к утру 19 января вернули свет во все населённые пункты региона, пострадавшие в результате непогоды. Обрывы проводов устраняли 42 ремонтные бригады: 124 сотрудника и 45 единиц техники.
Кроме того, восстановлена лоцманская проводка судов в портах Одессы, Черноморска и Южного. Погрузочно-разгрузочные работы проводятся в полном объеме.
В областном центре, по данным мэрии, повалено более двух десятков деревьев.