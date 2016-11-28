Енергоблок №3 Южно-Української АЕС підключили до енергомережі

За даними відомства, перший енергоблок працює у заданому режимі, а на другому енергоблоці триває середній планово-попереджувальний ремонт. Водночас, радіаційна обстановка на ЮУАЕС відповідає нормам безпеки. Радіаційній фон на промисловому майданчику Южно-Української АЕС знаходиться на рівні природних фонових значень. Викиди та скиди радіоактивних речовин в навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень.

Нагадаємо, 27 листопада 2016 року о 13:45 енергоблок №3 Южно-Української АЕС було відключили від енергомережі для виявлення та усунення причин спрацювання аварійного захисту реактора.