Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключили к энергосети

По данным ведомства, первый энергоблок работает в заданном режиме, а на втором энергоблоке продолжается средний планово-предупредительный ремонт. В то же время, радиационная обстановка на ЮУАЭС соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.

Напомним, 27 ноября 2016 года в 13:45 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключили от энергосети для выявления и устранения причин срабатывания аварийной защиты реактора.