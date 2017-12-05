Енергоблок №3 Рівненської АЕС планують відключити через плановий ремонт
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Третій енергоблок Рівненської АЕС планують відключити від енергомережі для проведення планового ремонту. Про це повідомили УНН повідомили у прес-службі “Енергоатому”.
“Відповідно до графіка ремонтів діючих енергоблоків АЕС України та згідно з узгодженою заявкою 8 грудня 2017 року планується відключення від енергомережі енергоблоку № 3 Рівненської АЕС (ВВЕР-1000) для проведення середнього планово-
попереджувального ремонту, розрахованого на 240 календарних діб”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у прес-службі, вже затверджено мережний графік виконання ремонтних робіт, призначено відповідальних осіб, визначено матеріально-технічні ресурси. Персонал експлуатаційних цехів та енергоремонтного підрозділу РАЕС готовий до виконання запланованих завдань.
Нагадаємо, 30 листопада Енергоблок № 1 Запорізької АЕС достроково підключили до енергомережі.