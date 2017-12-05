Энергоблок №3 Ровенской АЭС планируют отключить из-за планового ремонта

“В соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины и в соответствии с согласованной заявкой 8 декабря 2017 планируется отключение от сети энергоблока № 3 Ровенской АЭС (ВВЭР-1000) для проведения среднего планово

предупредительного ремонта, рассчитанного на 240 календарных суток”, — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, уже утвержден сетевой график выполнения ремонтных работ, назначены ответственные лица, определены материально-технические ресурсы. Персонал эксплуатационных цехов и энергоремонтного подразделения РАЭС готов к выполнению запланированных задач.

Напомним, 30 ноября Энергоблок № 1 Запорожской АЭС досрочно подключен к энергосети.