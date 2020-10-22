"Енергоатом" повернувся до ідеї майнінгу криптовалют

У жовтні "Енергоатом" та Bitfury Holding B.V. підписали меморандум про співпрацю зі створення дата-центрів поблизу АЕС.

Як зазначається у Меморандумі, його метою є збереження або збільшення обсягів виробництва електроенергії атомною генерацією України та відновлення балансу виробництва/споживання електроенергії в країні. Серед передумов підписання документу сторони зазначили швидке зростання індустрії послуг центрів обробки даних як галузі, в якій знаходять своє впровадження найновіші апаратні технології та яка дозволяє консолідувати інформаційні ресурси і скоротити сукупні витрати на володіння ІТ-інфраструктурою. У документі прогнозується, що загальне енергоспоживання проекту може сягати 2 ГВт.

Вперше ідея Міненерго запровадити майнінг на потужностях АЕС прозвучала у травні. Тоді вона виглядала фантастичною для українських реалій і дехто навіть кепкував. Проте профільні експерти стверджують, що ідея насправді влучна і здатна виправити ситуацію з надлишком атомної електроенергії в Україні.

"Обсяг пропозицій "Енергоатому" на ринку не акцептований. І є проблема, бо це створює надлишок і впливає на ціни ринку. Якщо цей обсяг буде кудись витрачатися – якийсь майнінг-центр, дата-центр - це може бути одним з елементів щодо виправлення ситуації в "Енергоатомі", і ще це додасть "Енергоатому" грошей, бо вони у скрутному становищі знаходяться і ми всі чули про це неодноразово", - каже експерт Дмитро Марунич.

Тієї ж думки експерт Юрій Корольчук. Він каже, що нідерландська компанія з’явилася недарма.

"В "Енергоатомі" профіцит виробництва електроенергії. В принципі, він завжди є, завжди присутній. У період кризи, яка сьогодні є – ми в загальному скоротили споживання електроенергії, баланс змінився і з'явився більший профіцит. Нідерландська компанія – у них є великі потужності у США, а США по часовому поясі дзеркальні з Україною, і тому вони хочуть використати оцей наш профіцит нічний. Бо у "Енергоатома", як і у будь-якої електростанції, у нічний час мінімальне споживання електроенергії, а тому і собівартість виробітку низька. То коли США буде майнити вдень, в Україні буде ніч і ми будемо збувати надлишок електроенергії", - пояснив експерт.