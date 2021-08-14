Емма Стоун зніметься у другій частині "Круелли"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Володарка "Оскара" Емма Стоун офіційно уклала угоду про зйомки у продовженні "Круелли". Про це УНН повідомляє з посиланням на Deadline.
Деталі
Раніше сіквел “Круелли” вже був анонсований, але зірка першого фільму і виконавиця титульної ролі офіційно не підписувалася на продовження. Наразі Disney і актриса таки домовилися. Стверджується, що умови договору повністю відповідають новим реаліям, тобто враховують інші схеми заробітку в умовах, коли через пандемію змінилася схема запуску фільмів.
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“Ця угода демонструє, що може бути справедливий шлях вперед, який захищає артистів і приводить у відповідність інтереси студій і талантів”, — прокоментував Патрік Уайтселл, глава агентства, що представляє інтереси Стоун.
Хоча Disney не оприлюднив показників PVOD для Cruella, фільм був явно достатньо успішним, для запуску продовження. Як повідомлялося раніше, до роботи повертаються режисер картини Крейг Гіллеспі та сценарист Тоні Макнамара. Знімальний і прокатний графіки картини поки не називаються.
Додамо
У новинах було багато припущень з приводу того, що Емма Стоун може приєднатися до Скарлетт Йоханссон в судовій битві проти гігантської корпорації, яка випустила “Чорну вдову” за гібридною схемою і, на думку Йоханссон, завдала серйозного удару по касовим зборам.
Із фільмом “Круелла” сталася схожа історія. Кіно показали відразу в кінотеатрах і на потокової платформі. Проте наразі це не як не вплинуло на укладання угоди між Disney та Еммою Стоун.