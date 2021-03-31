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Актуальне
Еміне Джапарова запросила держави-члени ЮНЕСКО на саміт Кримської платформи

Еміне Джапарова запросила держави-члени ЮНЕСКО на саміт Кримської платформи

Київ • УНН

 • 18984 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова взяла участь у 12-й інформаційній зустрічі ЮНЕСКО, присвяченій ситуації на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ, пише УНН.

Цитата

“Еміне Джапарова розповіла про триваюче погіршення ситуації на окупованому півострові. Вона привернула увагу до фактів нищення пам’яток всесвітньої культурної спадщини, порушень прав людини та утисків національних меншин, обмеження свободи віросповідання, придушення незалежних ЗМІ, порушень міжнародного гуманітарного права зі сторони російської окупаційної адміністрації”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Перша заступниця міністра окремо наголосила на демографічних змінах, які проводить окупаційна адміністрація РФ шляхом переселення російських громадян на Кримський півострів, дискримінації української та кримськотатарської спільнот, а також на систематичному порушенні їхніх мовних та культурних прав.

У зустрічі також взяли участь заступниця Генерального директора ЮНЕСКО Фірміна Едуарда Матоко, представники Офісу Верховного комісара ООН з прав людини, ОБСЄ, Міжнародної ради з охорони пам’яток та історичних місць (ІКОМОС), Amnesty International та держав-членів ЮНЕСКО.

Під час заходу постійна представниця Польщі при ЮНЕСКО Магдалена Марцинковська виголосила спільну заяву від імені 30 країн-членів ЮНЕСКО. Заява засуджує системну репресивну політику РФ проти свободи ЗМІ, переслідування журналістів, обмеження доступу до релігійних установ та мілітаризацію освітніх, наукових та культурних закладів. Делегації висловлюють стурбованість повідомленнями про незаконні археологічні розкопки, шкідливі консерваційні роботи та незаконну передачу культурних цінностей.

Держави-члени ЮНЕСКО також закликали РФ забезпечити безперешкодний доступ міжнародних механізмів у сфері захисту прав людини на територію Криму.

Джапарова висловила вдячність країнам, які підтримали у січні цього року рішення 210-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО щодо продовження з боку ЮНЕСКО моніторингу ситуації в Автономній Республіці Крим.

Перша заступниця міністра запросила держави-члени ЮНЕСКО до участі в саміті Кримської платформи та закликала організацію здійснити практичний внесок у реалізацію цілей цього міжнародного координаційного механізму.

Додамо

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час дискусії щодо ситуації із захисту прав людини в тимчасово окупованому Криму в рамках 1399-го засідання Комітету міністрів Ради Європи поінформувала учасників про грубі порушення прав людини, які стали буденною реальністю для півострова.

Українські Національні Новини

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