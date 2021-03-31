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Эмине Джапарова пригласила государства-члены ЮНЕСКО на саммит Крымской платформы

Эмине Джапарова пригласила государства-члены ЮНЕСКО на саммит Крымской платформы

Киев  •  УНН

 • 18963 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова приняла участие в 12-й информационной встречи ЮНЕСКО, посвященной ситуации на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и г. Севастополь. Об этом сообщает Министерство иностранных дел, пишет УНН.

Цитата

“Эмине Джапарова рассказала о продолжающемся ухудшении ситуации на оккупированном полуострове. Она привлекла внимание к фактам уничтожения памятников всемирного культурного наследия, нарушений прав человека и притеснений национальных меньшинств, ограничения свободы вероисповедания, подавление независимых СМИ, нарушений международного гуманитарного права со стороны российской оккупационной администрации”, — говорится в сообщении.

Детали

Первый заместитель министра отдельно отметила демографические изменения, которые проводит оккупационная администрация РФ путем переселения российских граждан на Крымский полуостров, дискриминации украинского и крымскотатарского сообществ, а также на систематическом нарушении их языковых и культурных прав.

Во встрече также приняли участие заместитель Генерального директора ЮНЕСКО Фирмину Эдуарда Матоко, представители Офиса Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Международного совета по охране памятников и исторических мест (ИКОМОС), Amnesty International и государств-членов ЮНЕСКО.

Во время мероприятия постоянная представительница Польши при ЮНЕСКО Магдалена Марцинковская произнесла совместное заявление от имени 30 стран-членов ЮНЕСКО. Заявление осуждает системную репрессивную политику РФ против свободы СМИ, преследование журналистов, ограничение доступа к религиозным учреждениям и милитаризацию образовательных, научных и культурных учреждений. Делегации выражают обеспокоенность сообщениями о незаконных археологических раскопках, вредных консервационных работах и незаконной передаче культурных ценностей.

Государства-члены ЮНЕСКО также призвали РФ обеспечить беспрепятственный доступ международных механизмов в сфере защиты прав человека на территорию Крыма.

Джапарова выразила благодарность странам, которые поддержали в январе этого года решение 210-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО о продлении со стороны ЮНЕСКО мониторинга ситуации в Автономной Республике Крым.

Первый заместитель министра пригласила государства-члены ЮНЕСКО к участию в саммите Крымской платформы и призвала организацию осуществить практический вклад в реализацию целей этого международного координационного механизма.

Добавим

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время дискуссии о ситуации по защите прав человека во временно оккупированном Крыму в рамках 1399-го заседания Комитета министров Совета Европы проинформировала участников о грубых нарушениях прав человека, которые стали обыденной реальностью для полуострова.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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