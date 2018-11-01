Електронним урядуванням в Україні займеться естонська компанія

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Естонська компанія виграла тендер на створення системи, яка стане основою електронного урядування в Україні і буде готова вже до кінця цього року. Про це заявив у четвер посол Естонської Республіки в Україні Ґерт Антсу на IV Національному форумі ІТ-директорів у Києві, передає кореспондент УНН.