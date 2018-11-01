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Електронним урядуванням в Україні займеться естонська компанія

Електронним урядуванням в Україні займеться естонська компанія

Київ • УНН

 • 9214 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Естонська компанія виграла тендер на створення системи, яка стане основою електронного урядування в Україні і буде готова вже до кінця цього року. Про це заявив у четвер посол Естонської Республіки в Україні Ґерт Антсу на IV Національному форумі ІТ-директорів у Києві, передає кореспондент УНН.

"Електронне урядування є необхідною складовою прозорості та комфорту. З точки зору естонців, комфорт – це коли можна не говорити з іншими людьми. Тобто, коли питання можуть вирішитись самостійно", - зазначив дипломат.

За його словами, Естонії вдалось багато чого досягнути у цій сфері, і вона рада ділитись досвідом.

"Так, наразі все ще необхідна особиста присутність для того, щоб одружитись, однак в якісь моменти ми, можливо, змінимо і це. Ми працюємо над розробкою декількох електронних рішень в Україні, наприклад естонська компанія "Кібернетика" виграла тендер на створення системи, яка стане основою електронного врядування в Україні. Вона буде називатись "Трембіта" і буде готова вже до кінця цього року", - розповів він.

Система електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів "Трембіта" у перспективі має дозволити будувати безпечну взаємодію між органами державної влади та місцевого самоврядування через інтернет шляхом обміну електронними повідомленнями між їх інформаційними системами.

Основу системи становить естонська платформа обміну данних X-Road, яка є фундаментом естонського цифрового суспільства.

Нагадаємо, у вересні минулого року Кабінет міністрів затвердив Концепцію розвитку електронного урядування в Україні до 2020 року. Вона передбачає модернізацію публічних послуг, заходи, націлені на підвищення якості та відкритості обслуговування громадян та бізнесу. Також очікується модернізація публічного управління, заходи, що націлені на підвищення ефективності самого управління, а також розробка напрямку з управління розвитку електронного урядування єдиної координації.

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