Електронне досудове розслідування: в парламенті ухвалили ініціативу Зеленського

Деталі

Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний процесуальний кодекс України положеннями, якими пропонується закріпити правові основи використання інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування в діяльності учасників кримінального провадження.

Законопроектом, зокрема, передбачається:

- функціональне призначення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування;

- надання доступу до матеріалів, які зберігаються в інформаційно-телекомунікаційній системі досудового розслідування;

- можливість інтеграції інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування з іншими інформаційними, інформаційно-телекомунікаційними системами у випадках, передбачених законом.

Що було раніше

Нагадаємо, у березні Президент України Володимир Зеленський подав на розгляд до Верховної Ради як невідкладний законопроект, що дасть змогу запровадити електронну систему взаємодії між учасниками кримінального процесу.



