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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Електронне досудове розслідування: в парламенті ухвалили ініціативу Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Верховна Рада України у вівторок ухвалила в цілому проект закону № 5246 щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування. Рішення підтримало 276 нардепів, передає кореспондент УНН.

Електронне досудове розслідування: в парламенті ухвалили ініціативу Зеленського

Деталі

Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний процесуальний кодекс України положеннями, якими пропонується закріпити правові основи використання інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування в діяльності учасників кримінального провадження.

Законопроектом, зокрема, передбачається:

- функціональне призначення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування;

- надання доступу до матеріалів, які зберігаються в інформаційно-телекомунікаційній системі досудового розслідування;

- можливість інтеграції інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування з іншими інформаційними, інформаційно-телекомунікаційними системами у випадках, передбачених законом.

Що було раніше

Нагадаємо, у березні Президент України Володимир Зеленський подав на розгляд до Верховної Ради як невідкладний законопроект, що дасть змогу запровадити електронну систему взаємодії між учасниками кримінального процесу.

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