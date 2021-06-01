Електронне досудове розслідування: в парламенті ухвалили ініціативу Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Верховна Рада України у вівторок ухвалила в цілому проект закону № 5246 щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування. Рішення підтримало 276 нардепів, передає кореспондент УНН.
Деталі
Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний процесуальний кодекс України положеннями, якими пропонується закріпити правові основи використання інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування в діяльності учасників кримінального провадження.
Законопроектом, зокрема, передбачається:
- функціональне призначення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування;
- надання доступу до матеріалів, які зберігаються в інформаційно-телекомунікаційній системі досудового розслідування;
- можливість інтеграції інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування з іншими інформаційними, інформаційно-телекомунікаційними системами у випадках, передбачених законом.
Що було раніше
Нагадаємо, у березні Президент України Володимир Зеленський подав на розгляд до Верховної Ради як невідкладний законопроект, що дасть змогу запровадити електронну систему взаємодії між учасниками кримінального процесу.