Электронное досудебное расследование: в парламенте приняли инициативу Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Верховная Рада Украины во вторник приняла в целом проект закона № 5246 о введении информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования. Решение поддержало 276 нардепов, передает корреспондент УНН.
Детали
Законопроектом предлагается дополнить Уголовный процессуальный кодекс Украины положениями, которыми предлагается закрепить правовые основы использования информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования в деятельности участников уголовного производства.
Законопроектом, в частности, предусматривается:
- функциональное назначение информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования;
- предоставление доступа к материалам, которые хранятся в информационно-телекоммуникационной системе досудебного расследования;
- возможность интеграции информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования с другими информационными, информационно-телекоммуникационными системами в случаях, предусмотренных законом.
Что было раньше
Напомним, в марте Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный законопроект, который позволит ввести электронную систему взаимодействия между участниками уголовного процесса.