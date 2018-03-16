Електоральні настрої свідчать про утвердження лідерства Юлії Тимошенко та її партії – експерти

“Наразі ми бачимо утвердження лідерських позицій Юлії Тимошенко в президентському рейтингу. Петро Порошенко на другому місці. Ми також бачимо велику кількість кандидатів, які мають приблизно однакові показники”, — зазначив керівник Соціологічної групи “Рейтинг” Олексій Антипович.

За його словами, невдоволення владою переростає в те, що чинний президент Порошенко, у разі потрапляння у другий тур разом із лідером “Батьківщини”, виграє лише у 4 областях.

“А решту областей виграє Юлія Тимошенко, що є свідченням невдоволеності владою”, — зауважив він.

Зі свого боку експерт Корпорації стратегічного консалтингу “Гардарика” Костянтин Матвієнко сказав, що завдяки цьому масштабному дослідженню (30 000 респондентів) маємо чітке уявлення про суспільні настрої українців.

“З одного боку, є бачення суспільних настроїв, пріоритетів людей, сподівань. З іншого боку, дослідження дає відповідь на запитання, які політичні суб’єкти могли б реалізувати ці сподівання, потреби населення. І велика частина суспільства пов’язує цю реалізацію саме з Юлією Тимошенко та її політичною силою”, — сказав він.

Політолог також звернув увагу на те, що БПП і “Народний фронт” демонструють інституційну слабкість влади.

“Хто може замістити їх в законний електоральний спосіб? Тут у нас чіткий лідер — „Батьківщина“. Адже вона має всі ознаки політичної партії: парламентська фракція, яскравий лідер, система місцевих осередків, фракції у місцевих радах”, — зауважив експерт Корпорації стратегічного консалтингу “Гардарика”.

На думку Костянтина Матвієнка, фактично іншої системної партії, яка могла б бути елементом дво- або трипартійної системи в Україні, немає.

“Ми і соціологічне дослідження не бачать іншої такої системної партії. І „Народний фронт“, і партія Ляшка, і БПП — це політичні односезонки, що підтверджується виборами в ОТГ”, — зауважив експерт.

Він також нагадав, що останні результати місцевих виборів в ОТГ фіксують перше місце партії “Батьківщина”. І це при тому, зауважив Костянтин Матвієнко, що Порошенко має колосальний медійний та адміністративний ресурс.

Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 30 000 респондентів (по 1200 у кожному регіоні). Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 0,6%. Терміни проведення: 12-28 грудня 2017 р.