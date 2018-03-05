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Екзит-пол: "Рух п'яти зірок" виграв парламентські вибори в Італії

Екзит-пол: "Рух п'яти зірок" виграв парламентські вибори в Італії

Київ • УНН

 • 13796 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Згідно екзит-полів, перше місце на парламенських виборах у Італії отримала популістська партія “Рух п’яти зірок”. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство ANSA.

“Рух п’яти зірок” може отримати від 29,5% до 32,5%.

Партії прогнозували перемогу на виборах, однак напередодні виборів соціологи оцінювали їх результат на рівні 28,6% голосів.

Найкращі шанси отримати прем’єрську посаду має блок, сформований Сільвіо Берлусконі. Партія екс-прем’єра “Вперед, Італіє” отримує 12,5-15,5%. Стільки ж виборців підтримали партію правих популістів “Ліга Півночі”. Разом блок право центристів має отримати 33-36%. Це приблизно відповідає передвиборчим оцінкам.

Натомість правляча Демократична партія Італії отримує 20-22%. Ще 2-4% має отримати партія “Європа+” на чолі з колишнім європейським комісаром Еммою Боніно. Сумарно блок ліво центристів отримає 25,5%-28,5%.

Як повідомляв УНН, на виборчих дільницях в Італії утворилися черги.

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