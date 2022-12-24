Екстренера збірної Бразилії з футболу пограбували
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Колишнього тренера збірної Бразилії Тіте пограбовано у Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Goal.
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Зазначається, що під час ранкової прогулянки пляжем Ріо-де-Жанейро, до 61-річного тренера підбіг злочинець та зірвав з шиї ланцюжок.
Крім цього, грабіжник дорікнув Тіте про виліт пентакампеонів з чемпіонату світу.
Додамо
Збірна Бразилії поступилася Хорватії у 1/4 фіналу ЧС-2022 (1:1, пенальті 2:4).