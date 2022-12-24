Екстренера збірної Бразилії з футболу пограбували

Деталі

Зазначається, що під час ранкової прогулянки пляжем Ріо-де-Жанейро, до 61-річного тренера підбіг злочинець та зірвав з шиї ланцюжок.

Крім цього, грабіжник дорікнув Тіте про виліт пентакампеонів з чемпіонату світу.

Додамо

Збірна Бразилії поступилася Хорватії у 1/4 фіналу ЧС-2022 (1:1, пенальті 2:4).