Екстремали у Франції помірялися силами
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. У французькому місті Монпельє пройшов щорічний Фестиваль екстремальних видів спорту (FISE), передає УНН з посиланням на Еuronews.
Більше 2700 спортсменів з 40 країн світу взяли участь у видовищних змаганнях, розділених по класу вуличного спорту: серед них BMX, гірський велосипед, скейтборд, ролики, паркур, трюкових самокат і багато інших.
Серед переможців росіянка Олександра Шевченко. Їй не було рівних в жіночому паркурі.
Змагання проходять в Монпельє щорічно з 1997 року.
У цьому році фестиваль відвідали понад 600 тисяч глядачів.