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Екстраординарний гол: Маліновський відзначився забитим м'ячем проти "Інтера"

Київ • УНН

 • 16505 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Півзахисник Руслан Маліновський взяв участь у центральній баталії шостого туру італійської Серії А за участі його "Аталанти" проти "Інтера", повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

Після того, як на 5-й хвилині рахунок відкрив Лаутаро Мартінес, відповідь послідкувала від Маліновського. Українець на 30 хвилині зарядив “чергову гармату” — завдав з лівої ноги потужного крученого удару у протилежний кут воріт та зрівняв цифри на табло.

Проте матч завершився нічиєю 2:2, адже за бергамців ще забивав Рафаель Толой, а за господарів — Джеко.

Цитата

“Гол Маліновського? Ліва нога Руслана останнім часом почала йому змінювати, якщо можна так сказати. Але Маліновський відточує свою майстерність. І це був екстраординарний гол”, — сказав Гасперіні.

Доповнення

Через нічию з “Аталантою” “Інтер” опустився на 3-е місце — 14 очок після 6-й зіграних матчів. “Аталанта” поки п’ята (11).

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