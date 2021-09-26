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Экстраординарный гол: Малиновский отличился забитым мячом против "Интера"

Экстраординарный гол: Малиновский отличился забитым мячом против "Интера"

Киев  •  УНН

 • 16491 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Полузащитник Руслан Малиновский принял участие в центральной баталии шестого тура итальянской Серии А с участием его "Аталанты" против "Интера", сообщает корреспондент УНН.

Детали

После того, как на 5-й минуте счет открыл Лаутаро Мартинес, ответ последовал от Малиновского. Украинец на 30 минуте зарядил “очередную пушку” — нанес с левой ноги мощный крученый удар в противоположный угол ворот и сравнял цифры на табло.

Однако матч завершился ничьей 2:2, ведь за бергамцев еще забивал Рафаэль Толо, а за хозяев — Джеко.

Цитата

“Гол Малиновского? Левая нога Руслана в последнее время начала ему изменять, если можно так сказать. Но Малиновский оттачивает свое мастерство. И это был экстраординарный гол”, — сказал Гасперини.

Дополнение

Через ничью с “Аталанты” “Интер” опустился на 3-е место — 14 очков после 6-й сыгранных матчей. “Аталанта” пока пятая (11).

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